السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد صبور: ذكرى العاشر من رمضان ستظل نقطة مضيئة في سجل الوطنية المصرية

المهندس أحمد صبور
المهندس أحمد صبور

هنأ المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، مؤكدا أنه سيظل نقطة مضيئة في سجل الوطنية المصرية في العصر الحديث.

وقال صبور، إن حرب العاشر من رمضان ستظل شاهدا على صلابة وصمود الشعب المصري، وعبقرية القوات المسلحة المصرية في هزيمة المستحيل، حيث تمكن الجيش المصري من اسقاط خط برليف المنيع -الذي روج له بأنه سد منيع لا يقهر- في 6 ساعات فقط، وهو ما يعكس قدرة الإرادة المصرية على تحقيق المستحيل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة تعريف الأجيال الجديدة بهذه الذكرى الغالية التي أعادت لنا قطعة غالية على قلب كل مصري وهى أرض سيناء الحبيبة، ليؤكد إصرار الشعب المصري بكل طوائفه على صون الكرامة الوطنية، والتضحية بكل غالي ونفيس من أجل عزة الوطن.

ودعا صبور الشعب المصري إلى استدعاء روح العاشر من رمضان لكي تتمكن مصر من عبور التحديات التي تواجهها بسبب الأحداث العالمية المتعاقبة والتي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التفاف الشعب المصري خلف دولته هو باب الخروج من الأزمة الحالية لاستكمال مسيرة التنمية والعبور إلى الجمهورية الجديدة.

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