السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

6 طلبات مناقشة عامة أمام مجلس النواب غدًا

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته العامة غدًا الأحد.

وطبقا لجدول أعمال المجلس، فمن المقرر أن ينظر المجلس عدد من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة.

وجاءت طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء كالتالي: 

  1. العضو علاء عابد وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد المستشفيات وتدريب العاملين بالقطاع الطبي.
  2. العضو أمل عصفور وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل المنطقة الحرة ببورسعيد.
  3. العضو إيفلين متى بطرس وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الشركات التي تقوم بإقراض السيدات.
  4. العضو مرثا  محروس وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.
  5. العضو علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومةبشأن تدريب وتثقيف العاملين بالقطاع السياحي.
  6. العضو محمد الصمودي وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن رعاية شئون المصريين بالخارج.
مجلس النواب طلبات المناقشة العامة الحكومة القطاع الخاص المستشفيات المنطقة الحرة ببورسعيد

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