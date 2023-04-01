6 طلبات مناقشة عامة أمام مجلس النواب غدًا

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته العامة غدًا الأحد.

وطبقا لجدول أعمال المجلس، فمن المقرر أن ينظر المجلس عدد من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة.

وجاءت طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء كالتالي: