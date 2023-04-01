بسبب العواصف.. انهيار سقف مسرح أبولو فى إلينوى الأمريكية

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب 28 آخرين في انهيار سقف مسرح أبولو بمدينة بلفيدير في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأميركية، حيث هبت العواصف الشديدة في المنطقة مساء الجمعة.

وذكرت شبكة ABC الأمريكية أنه تم استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وشوهد العديد من الأشخاص وهم يُقتادون على نقالات، كما تحطمت واجهة المسرح مما أدى إلى تناثر الحجارة والحطام في المنطقة.

رويترز: وفاة شخصين بسبب إعصار جنوبي الولايات المتحدة

وقالت حاكمة ولاية أركانساس جنوبي الولايات المتحدة ساره هاكابي ساندرز، السبت، إن الإعصار الذي ضرب الولاية تسبب بوفاة شخصين.

وفقا لما نلقلته وكالة، رويترزو، قالت الحاكمة على تويتر عن "أضرار جسيمة في وسط أركنساس"، معلنة حال الطوارئ وحشد الحرس الوطني في الولاية.

إعصار جنوب أمريكا يهدد السكان بكارثة إنسانية

وأكد جهاز إدارة الطوارئ بولاية "مسيسيبي" الأمريكية أن عواصف عنيفة أودت بحياة 23 شخصا على الأقل وتسببت في إصابة العشرات في الولاية الجنوبية، الإعصار المثير في أمريكا خرج عن سيطرة الحكومة التي كتبت عبر جهاز الطوارئ في تويتر: «للأسف، من المتوقع تغيير تلك الأرقام».

وأكد هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية أن إعصارا واحدا اجتاح الولاية، وتسبب في أضرار في بلدتي "سيلفر سيتي" و"رولينج فورك".

وسائل الإعلام الأمريكية رصدت عنف الإعصار، حيث أطاح بأسقف المنازل واقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء وسوت تقريبا بعض الأحياء بالأرض.

فيما تسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الجولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في "وضع يهدد حياتهم".



أمريكا أرض الأعاصير



داخل الولايات المتحدة تعرضت كل ولاية لإعصار واحد على الأقل، وبعضها يعاني العشرات منها كل عام، ويبلغ متوسط عدد وفيات الأعاصير في الولايات المتحدة سنويا 73 شخصا.

في أوروبا، حيث تكون الأعاصير عادة أضعف بكثير، يقدر عدد الوفيات بما يتراوح بين 10 و15 سنويا، وتتعرض ولاية تكساس لـ140 إعصارا سنويا، وهي الولاية الأكثر عرضة لهذه الكارثة الجوية.