وفاة شخصين بسبب جنوبى إعصار الولايات المتحدة

قالت حاكمة ولاية أركانساس جنوبي الولايات المتحدة ساره هاكابي ساندرز، السبت، إن الإعصار الذي ضرب الولاية تسبب في وفاة شخصين.

وأضافت الحاكمة على "تويتر"، "أن هناك أضرار جسيمة في وسط أركنساس"، معلنة حال الطوارئ وحشد الحرس الوطني في الولاية، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأكد جهاز إدارة الطوارئ بولاية "مسيسيبي" الأمريكية، أن عواصف عنيفة أودت بحياة 23 شخصًا على الأقل، وتسببت في إصابة العشرات في الولاية الجنوبية، مشيرة إلى أن الإعصار المثير في أمريكا خرج عن سيطرة الحكومة التي كتبت عبر جهاز الطوارئ في تويتر: «للأسف، من المتوقع تغيير تلك الأرقام».

وأكد هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، أن إعصارًا واحدًا اجتاح الولاية، وتسبب في أضرار في بلدتي "سيلفر سيتي" و"رولينج فورك".

ورصدت وسائل الإعلام الأمريكية عنف الإعصار، حيث أطاح بأسقف المنازل واقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء وسوت تقريبًا بعض الأحياء بالأرض.

فيما تسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الجولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية، ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في "وضع يهدد حياتهم".