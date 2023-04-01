السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تتعافين بعد حادثة التحرش؟.. مصطفى حسنى يجيب

الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي مصطفى حسني

أوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني، كيفية التعافي بعد حادثة التحرش، قائلًا: "إنه لا شك بأنه وجع مؤلم جدًا للقلب، وساعات يؤدي إلى أن البنت تصبح كارهة نفسها، وكارهة جسدها بعد التحرش". 

وأضاف الداعية الإسلامي مصطفى حسني، خلال تقديمه برنامج رميم، المذاع عبر فضائية الناس، أن الموقف عدى، والآن أنتي مسؤولة عن محاولة إعادة بناء ثقتك بنفسك، وعلاقتك بنفسك بعد هذا التحرش؛ لأن هذا الإنسان الغير إنسان راح لحال سبيله وبيفكر في حجات تانية وأنت لست على باله كما يقال.

وأوضح أنه يجب على الفتاة التي تعرضت للتحرش أن تتحمل مسؤولية نفسها حتى تستطيعي التعافي من هذا الوجع، لافتًا إلى أن أول شيء لابد أن تفعليه لإعادة بناء علاقتك بنفسك بعد تعرضك لحادث التحرش، هو أن تخرجي نفسك خارج القضية، معقبًا: "من الممكن أن يكون بعض الناس قد أسمعوك كلام يضايقك بأنك أنت السبب أو أن أحد يوعظك موعظة بأنك اشتركت في هذه الجريمة، لا أنت لست شريكة في الجريمة، فيه ناس بالحقارة دي، هو تحرش بك لأنه حقير".

واستشهد الداعية مصطفى حسني بقوله تعالى: " أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44).

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