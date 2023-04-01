الحلقة 9 من «رسالة الإمام».. الشافعى يقع فى اختبار ابن الوالى

تستمر كاميرا المخرج ليث حجو داخل قصر ابن الوالي، في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي يقوم ببطولته وأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي، حيث يأمر ابن الوالي مستشاره بأن يذهب إلى الشافعي ويخيره إما أن يكون معهم أو ضدهم.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة

في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام"، يسير ابن الوالي مع مستشاره داخل القصر ويسأله عن الشافعي فيقول "أين هو؟"، فيجيبه بأنه معتكف فى بيته ولا يخرج إلى وقت الصلاة، فسيأل ابن الوالي ما معنى هذا؟، ليجيب مستشاره بأنه يعتقد أن الشافعي يأخذ موقفًا مما يجري بعزلته هذه.

يأمر ابن الوالي مستشاره أن يهم بالذهاب إلى دار الإمام الشافعي يخبره بأنه حينما تسود الفوضى ويعلو صوت الغوغاء فعليه أن يختار؛ إما أن يكون مع أولى الأمر كما أمر الله ورسوله، وإما أن يكون ضدهم، وعليه أن يتحمل نتيجة اختياره.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده في مصر على تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخصيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".