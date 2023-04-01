السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الحلقة 9 من «رسالة الإمام».. الشافعى يقع فى اختبار ابن الوالى

خالد النبوي في رسالة
خالد النبوي في رسالة الإمام

تستمر كاميرا المخرج ليث حجو داخل قصر ابن الوالي، في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي يقوم ببطولته وأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي، حيث يأمر ابن الوالي مستشاره بأن يذهب إلى الشافعي ويخيره إما أن يكون معهم أو ضدهم.

 

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة

في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام"، يسير ابن الوالي مع مستشاره داخل القصر ويسأله عن الشافعي فيقول "أين هو؟"، فيجيبه بأنه معتكف فى بيته ولا يخرج إلى وقت الصلاة، فسيأل ابن الوالي ما معنى هذا؟، ليجيب مستشاره بأنه يعتقد أن الشافعي يأخذ موقفًا مما يجري  بعزلته هذه.

 

يأمر ابن الوالي مستشاره أن يهم بالذهاب إلى دار الإمام الشافعي يخبره بأنه حينما تسود الفوضى ويعلو صوت الغوغاء فعليه أن يختار؛ إما أن يكون مع أولى الأمر كما أمر الله ورسوله، وإما أن يكون ضدهم، وعليه أن يتحمل نتيجة اختياره.

 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

 

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده في مصر على تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخصيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

رسالة الإمام مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 مسلسل رسالة الإمام موعد اعادة مسلسل رسالة الإمام مسلسل خالد النبوي مسلسل رسالة الإمام الحلقة9 القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة شهر الفرحة المتحدة مسلسلات المتحدة الحلقة التاسعة من مسلسل رسالة الامام

الأكثر قراءة

مرتضى: ضحيت بحريتى من أجل جمهور الزمالك

الحلقة 9 من «رسالة الإمام».. الشافعى يقع فى اختبار ابن الوالى

الشرطة الأمريكية: هناك احتمالا بالتجمهر أمام الكونجرس بعد لائحة اتهام ترامب

مرتضى منصور: «الجمهور اللى لبسوا أسود مش هيشموا المدرجات تانى»

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2023

تجارة مخدر الآيس.. أبرز قضايا حضرة العمدة الحلقة 9

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا