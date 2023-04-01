مواعيد الصلاة فى اليوم العاشر من رمضان 2023

مع قرب منتصف شهر رمضان المبارك يشغل بال الكثير من المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت في اليوم العاشر من رمضان 2023 عبر جوجل، وحرصوا على الاستمرار بأداء الصلوات الخمسة، وقراءة الأذكار والأدعية.

مواعيد الصلاة اليوم السبت في اليوم العاشر من رمضان 2023

تنشر "الدستور" بهذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 إبريل 2023 الموافق العاشر من رمضان 2023، بالعاصمة القاهرة وبكل من (محافظة الإسكندرية ومحافظة المنصورة ومحافظة قنا ومحافظة أسوان).

وفيما يلي حميع مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة، وعدد من بعض محافظات ومدن مصر في اليوم العاشر من رمضان 2023:

مواقيت الصلاة اليوم العاشر من رمضان 2023

العاشر من رمضان 2023 مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم السبت 1 إبريل 2023

وقت صلاة الفجر 04:18 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم السبت 1 إبريل 11:59 ص.

موعد صلاة العصر 3:30 م.

موعد صلاة المغرب اليوم السبت 1 إبريل الساعة 6:13 م.

موعد صلاة العشاء 7:31 م.

مواقيت الصلاة اليوم العاشر من رمضان 2023 فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:22 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم السبت 1 إبريل 12:04 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 3:36 م.

موعد صلاة المغرب اليوم السبت 1 إبريل 6:19 م.

موعد صلاة العشاء 7:38 م.

مواقيت الصلاة اليوم العاشر من رمضان 2023 في المنصورة

وقت صلاة الفجر 4:16 ص.

موعد صلاة الظهر 11:59 ص.

موعد صلاة العصر 3:30 م.

موعد صلاة المغرب 6:13 م.

موعد صلاة العشاء 7:32 م.

مواعيد الصلاة في قنا اليوم السبت العاشر من رمضان 2023

وقت صلاة الفجر 4:17 ص.

وقت صلاة الظهر اليوم السبت 1 إبريل 11:53 ص.

موعد صلاة العصر 3:22 م.

وقت صلاة المغرب 6:05 م.

وقت صلاة العشاء اليوم السبت 1 إبريل 7:21 م.

مواقيت الصلاة اليوم السبت العاشر من رمضان 2023 فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:19 ص.

موعد صلاة الظهر 11:53 ص.

موعد صلاة العصر اليوم السبت 1 إبريل 3:20م.

موعد صلاة المغرب 6:04 م.

موعد صلاة العشاء 7:18 م.