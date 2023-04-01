السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المملكة السعودية تفتتح نيابة الحج والعمرة بجوار الحرم المكى

الحرم المكي
الحرم المكي

أعلنت المملكة العربية السعودية الجمعة افتتاح "نيابة الحج والعمرة" بجوار الحرم المكي والتي تختص بالحماية العدلية للحاج والمعمرين والنظر في الجرائم الجنائية خلال أداء شعيرتي الحج والعمرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.

 

 وافتتح النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الجمعة، نيابة الحج والعمرة والتي تختص بمباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك الشعائر، أو الجناية على الحرم المكي الشريف، والتحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم، وتفعيل دور العدالة الناجزة التي تتكامل مع شعائر الحج والعمرة ومكانة الحرم المكي الشريف في نفوس المسلمين".


وأكد المعجب "ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فوراً، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا، وتفعيل تدابير لاحتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن الوطني، وبما يتفق من نصوص نظام الإجراءات الجزائية والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة"، حسبما نقلت (واس).

 

وحذر النائب العام السعودي "من حرمة الجناية بجميع صورها على الحجاج والمعتمرين، ومن استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها"، حسب البيان.

 

وفي سياق منفصل، تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للبث الرقمي باللغات؛ بوكالة اللغات والترجمة؛ بالترجمة الفورية لخطبة صلاة الجمعة لعشر لغات عالمية من منبر المسجد الحرام، بالتزامن مع زيادة الأعداد في شهر رمضان المبارك.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أن اللغات المترجمة تتمثل في (الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا) لضمان وصول رسالة الدين الحنيف؛ رسالة الوسطية والاعتدال للمسلمين كافة.

 

الحج العمرة نيابة أخبار السعودية النائب العام السعودي

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