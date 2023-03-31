الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صائد الدبابات": حرب أكتوبر حدوته مصرية خالصة مختومة بختم "صنع فى مصر"

محمد المصرى
محمد المصرى

أكد محمد المصري، إبن محافظة البحيرة و الملقب بـ"صائد الدبابات"، أن حرب أكتوبر حدوته مصرية خالصة مختومة بختم صنع فى مصر، بال هى منظومة عالمية غيرت مفاهيم الاستراتيجية العسكرية على مستوى العالم ، مشيرا الى انه تم تجنيده بالقوات المسلحة المصرية فى عام  1969 وكانت طبيعة شغله  خلال حرب أكتوبر المجيدة  على مهمتين ، المهمة الأولى هي صد هجوم العدو المفاجئة أثناء عملية العبور ام المهمة الثانية هي الشغل خلف خطوط العدو.

وأشار محمد  المصرى، أن الساتر الترابى كان  على ارتفاع 27 متر وعرض 18 مترا  مشيرا إلى أنه حتى مساء يوم  7 أكتوبر  عبر ذلك  الساتر أكثر من 100 ألف جندى بدون اى مشكلة مؤكدا أن بداية شغلي تبدأ  من الساعة الرابعة عصر حتى يتمكن من دراسة الخريطة والوصول إلى موقع العمليات عند  الساعة الثانية ليلا، ومع أول ضوء يتم نصب قاعدة الصواريخ على بعد 2 كيلو متر من الهدف المراد تدمير ، ويتم تحديد الهدف من  خلال منظار  و يتم اختيار أحد الدبابات التي يتم تدميرها و حتى تستطيع احداث خسائر كثيرة عند العدو حتى تكون  فى خلال 3 ثوانى فحمة.

ويضيف صائد الدبابات أن يوم الثامن من أكتوبر هو يوم الفرح حيث، فوجئ باستدعاء من قائدة الكتيبه العميد حسن أبو سعدة وعندما ذهبت إليه وجدت أحد الأسرا الإسرائيلي يجلس على الأرض فقال ليه العميد حسن أبو سعدة أنه الذى يجلس على الأرض هو عساف ياجورى قائد المدرع 190 الاسرائيلي، مشيراً إلى أنه طلب أن يرى الجندى الذى قام بتدمير دبابات اللواء 190 مدرع ووقفت أمامه وقالوا له أنى الذى قمت بتدمير الدبابات فقام وادى التحية العسكرية لى فى ملمح جميل يعتز به كل فرد على أرض مصر وخارج مصر

المصرى  صائد الدبابات

وأشار محمد المصرى إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام باستقباله بمنزله بميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية وكان بصحبته المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع وقام بتكريم ومنحة النجمة العسكرية تقدير للأعمال البطولية التى قام بها خلال معركة العاشر من شهر رمضان 1973.

7 أكتوبر الاستراتيجية العسكرية أكتوبر المجيد البحيرة العسكرية

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