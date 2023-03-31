الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكتيبة 101 الحلقة 8.. الضابط لابن التكفير: بكرة تعرف إحنا عملنا علشانك إيه

الكتيبة 101
الكتيبة 101

“بكرة تعرف إحنا عملنا علشانك إيه، كانت تلك هي كلمات إحدى الضباط إلى الطفل زياد ابن الإرهابي أبو عمار التكفيري ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكتيبة 101، وذلك  أثناء عملية القوات المصرية لضبط الإرهابي أبو أسامة وأبو براء.

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8

وأثناء احتدام القتال واشتعال النيران دخل الضابط نور وزميله إلى غرفة ليجدا طفلًا يجلس القرفصاء فزعًا وخوفًا وتملأ عينه الدموع، ليردد الضابط نور "عمرو يوسف" فيه طفل هنا ثم توجه للطفل وأخذ يطمئنه قائلًا "ما تخافش ماتخافش".

‏يرد الطفل ابن التكفيري أبو عمار، خلال احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8 "أنا مش خايف وهنتقم منكم كلكم"، ليرد عليه الضابط الأخر قائلًا: "معلش بكرة تعرف إحنا عملنا إيه علشانك".

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قصة مسلسل الكتيبة 101 

‏يذكر أن الكتيبة 101 توجد في بؤرة الإرهاب في مصر وهي أرض سيناء، وهي تقع فى منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة، وهي محددة السلاح وفق اتفاقيات ومعاهدات دولية.

وقد قدمت الكتيبة وحدها أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، منهم الشهيد العقيد أحمد عبد النبي قائد الكتيبة، والشهيد المجند محمد أيمن شويقة والشهيد المجند الشحات شتا شهداء واجهوا الإرهاب والتكفير والأنفاق، وعدد من الأبطال المصابين.

وتعتبر "الكتيبة 101" محورًا لاهتمام وأنظار الجميع وتعرضت للعديد من الهجمات على يد التكفريين مثل هجوم “تنظيم بيت المقدس” في يناير 2015 التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من أبناء الكتيبة من ضباط وجنود.

إذ أنه فيها قتل 29 شخصًا من رجال الجيش والشرطة، وأصيب نحو 59 آخرين في سلسلة هجمات بسيارات مفخخة وقذائف هاون على مواقع عسكرية وأمنية في شمال سيناء، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية وطبية مصرية حينها.

ومسلسل الكتيبة 101 بطولة عدد من الفنانين إلى جانب كل من الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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