«الكتيبة 101» الحلقة 9 .. ملخص الأحداث وأبرزها عملية إرهابية بطن من المتفجرات

تنطلق احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 بعد قليل في تمام التاسعة مساء اليوم على قناة أون اي والذي يشهد أحداثاً مثيرة.

وتسيطر حالة من الغضب الشديد على عناصر التكفيريين بعد الضربات الموجعة التي وجهها لهم رجال القوات المسلحة، حيث يجهزون لعملية إرهابية كبيرة من خلال استخدام طن متفجرات شديدة الالتهاب تي ان تي

ويسطر حلقات مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 بطولات ملحمية لرجال القوات المسلحة في مواجهة عناصر الإرهاب الخسيس في مناطق شمال سيناء، وكيف واجهوا التنظيمات الإرهابية التي تسللت إلى البلاد.

ويبرز مسلسل الكتيبة 101 تعاون رجال بدو سيناء المخلصين المحبين لبلادهم مع القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب وكيف جادوا بأرواحهم فداء للوطن.

مسلسل الكتيبة 101 من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشارك فيه العديد من النجوم وعلى رأسهم الفنان عمرو يوسف، الذي جسد دور الرائد نور صلاح بالقوات المسلحة وأسر ياسين الذي جسد دور المقدم خالد ضابط المخابرات والنجمة وفاء عامر التي لعبت دور سيدة سبناوية محبة للوطن والفنان خالد الصاوي الذي لعب دور الشيخ موسى الدلح.