تجمع لأنصار ترامب فى فلوريدا.. هل يُسلّم الرئيس السابق نفسه؟ (فيديو)

عرضت فضائية "العربية"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد تجمع أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام منزله في فلوريدا، وذلك دعما له، ورفضا لقرار هيئة المحلفين الكبرى.

ووجهت لائحة اتهام ضد ترامب في قضية ممثلة الأفلام الإباحية، حيث ينسق الادعاء العام تسليم ترامب لنفسه من أجل مثوله لتلاوة الاتهام.

وقالت محامية ترامب إن تلاوة الاتهامات ستتم الثلاثاء المقبل، فيما لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيلها، وتشهد نيويورك استنفارا للشرطة استعدادا للرد على أي احتجاجات.

وكان قد أكد ترامب أنه برىء تماما بعدما صوتت هيئة محلفين كبرى بنيويورك على توجيه لائحة اتهام جنائية ضده في قضية دفع أموال لستورمي دانييلز لصمتها على علاقة جمعتهما خلال حملته الانتخابية في 2016.

توجيه الاتهام إلى ترامب لتورطه المزعوم فى شراء صمت ممثلة إباحية

ويثير قرار هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن بتوجيه الاتهام إلى ترامب لتورطه المزعوم في شراء صمت ممثلة إباحية عام 2016، مجموعة من الأسئلة حول سلامة القضية، واللوجستيات التي ينطوي عليها إجبار رئيس سابق على المحاكمة الجنائية، وتداعيات التحقيقات الفيدرالية الأخرى الجارية.