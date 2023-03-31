كشف تفاصيل آخر كلمات ابنه وصلحه مع أصالة.. «جورج وسوف» يتصدر الترند

تحدث الفنان جورج وسوف عن تفاصيل آخر مكالمة هاتفية بينه ونجله الذي توفي منذ شهرين، في أول لقاء تليفزيوني له، مؤكداً أنه أصبح يتعايش مع المرض الذي أصبح رفيقا له بعد غياب نجله.

وروى “أبووديع”خلال لقائه علي قناة "sbc"، كواليس آخر مكالمة له هو ونجله "وديع" قبل وفاته، قائلاً إن نجله كان متوجها للطبيب لفحصه بعد خضوعه لجراحة في معدته، مشيراً إلى أنه كان سيعود للمنزل بعد نصف ساعة تقريباً، ولكن لم يعد.

وأضاف جورج وسوف أنه ذهب إلى المستشفى وكان نجله غائبا عن الوعي، قائلاً: "شفته بعيني إنه مات قبل ما يقولولي مات".

وأكد جورج وسوف كلامه أن المرض أصبح رفيقا له، ولكنه أصبح يعتاد عليه، حيث قال “المرض صار صديقي وحبيبي وروح إلى ورفيقي ليل ونهار طول ما أنا قاعد هو جنبي، والحمدلله بس الله عاطينا كتير إشيا ومعوضنا عن كل شيء”.

أصالة بنت بلدي

وخلال الحلقة، كشف جورج وسوف عن تفاصيل صلحه مع الفنانة أصالة نصري بعد خلافات امتدت لسنوات.

وقال جورج سوف عن أصالة: “كان كلامي شوي قاسي، أما هي كانت أذوق من الذوق معي وجاوبتني بكل لطافة وبكل إحساس حلو، وقالت هاد صديق أبي”، متابعاً: "أصالة بنت بلدي الأم، أصالة عظيمة، وعزتني بوفاة ابني وديع".

وفاة نجل جورج وسوف

توفي نجل الفنان جورج وسوف بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، حيث خضع لعملية تكميم معدة منذ أسبوع ثم أصيب بنزف حاد.

وتم حجزه في الرعاية المركزة وزادت المضاعفات ثم تدهورت حالته الصحية، ما أدى لوفاته.

آخر أعمال جورج وسوف

وكان طرح جورج وسوف أغنية بعنوان "نص عمري"، وأهداها إلى روح نجله الراحل "وديع"، من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى، وحققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

ويستعد جورج وسوف لتقديم أول حفل غنائي له في مصر في 12 مايو المقبل، في أحد فنادق طابا، ويعد الثاني الذي يقدمه سلطان الطرب جورج وسوف، بعد وفاة نجله.