الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 26 ألف قطعة ألعاب نارية محظور استخدامها فى الإسكندرية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

قررت نيابة المنشية بمحافظة الإسكندرية التحفظ على 4 كراتين بداخلها 26.000 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت"، مختلفة الأشكال والأحجام، قبل ترويجها وبيعها بالأسواق. 

كما طلبت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة ألعاب نارية محظور بيعها بقصد التربح منها. 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، بالاتجار فى الألعاب النارية محظورة الاستخدام لكونها تمثل خطرا على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 كراتين بداخلها 26000 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام، ومبلغ مالي من متحصلات الاتجار، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته الألعاب النارية بقصد الاتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

إجراءات القانونية الإدارة العامة لحماية الآداب الالعاب النارية الشرطة المتخصصة المنشية بالإسكندرية بالاتجار في الألعاب النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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