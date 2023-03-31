الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكندوز تبدأ من 210 جنيهات.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة

اللحوم
اللحوم

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 31 مارس 2023، نهاية  أيام الأسبوع، وفق بيانات شعبة القصابين بالغرف التجارية بالقاهرة.

وينشر «الدستور» أسعار اللحوم الحمراء، في الأسواق التجارية ولدى محلات الجزارة في القاهرة والوجه البحري.

- أسعار اللحوم اليوم الجمعة

سعر اللحوم الكندوز البلدي يبدأ من 210 لـ270 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

سعر اللحوم البتلو البلدي يبدأ من 220 لـ280 جنيه للكيلو بحسب المنطقة.

سعر اللحوم الضاني تبدأ من 240 لـ290 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

- أسعار الكبدة واللحوم الجملي والبفتيك

سعر الكبدة البلدي تبدأ من 220 لـ280 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

سعر الكبدة الضأن تبدأ من 220 لـ280 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

سعر اللحوم الجملي تبدأ من 180 لـ210 جنيهات للكيلو بحسب المنطقة.

سعر السجق البلدي يبدأ من 170 لـ200 جنيه للكيلو بحسب المنطقة.

سعر الاستيك والبفتيك يبدأ من 170 لـ220 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

سعر عرق التربيانكو يبدأ من 200 لـ240 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

سعر اللحوم المفرومة تبدأ من 170 لـ230 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

سعر كباب الحلة يبدأ من 220 لـ260 جنيه للكيلو بحسب المنطقة.

سعر كيلو اللحم البرازيلي يبدأ من 170 لـ200 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الكبدة المستوردة تبدأ من 140 لـ170 جنيهًا للكيلو.

- أسعار العجول الحية البلدي

سعر الكيلو القائم للعجول البقري البلدي يبدأ من 120 لـ150 جنيهًا بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للحوم الضاني يبدأ من 130 لـ150 جنيهًا بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول الجاموسي يبدأ من 105 لـ170 جنيهًا بحسب المزرعة.

- أسعار العجول الحية المستوردة

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة السودانية يبدأ من 110 لـ120 جنيهًا بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة البرازيلية يبدأ من 120 لـ130 جنيهًا بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة الأوكرانية يبدأ من 110 لـ120 جنيهًا بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة الإسبانية يبدأ من 120 لـ135 جنيهًا بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة الكولومبية يبدأ من 100 لـ120 جنيهًا بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة التشادية يبدأ من 110 لـ120 جنيهًا بحسب المزرعة.

أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم شعبة القصابين اللحوم الكندوز البتلو الضاني سعر الكبدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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