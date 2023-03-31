الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«حضرة العمدة» الحلقة الثامنة.. ختان الإناث يُثير أزمة بين دينا وزوجها

دينا
دينا

تصاعدت الأحداث بشكل كبير، مع بداية الحلقة الثامنة من «حضرة العمدة»، لتدخل «سهير» الفنانة دينا، فى مشادة كلامية حادة مع زوجها «أمين» الفنان أشرف طلبة، بسبب فشل العلاقة الزوجية. 

 

مسلسل حضرة العمدة الحلقة الثامنة 

ويتضح أن المشكلات النفسية التي تعاني منها «سهير» بسبب «ختان الإناث».

وتتطور المشادة بين الزوجين فتقرر «سهير» ترك منزل الزوجية، وتعود إلى بيت عائلة «الفوارسة».

يدور حوار بين «سميرة» و شقيقتها «صفية»، وتحكى لها عن تفاصيل خلافها مع «أمين»، مؤكدة أن المشاكل بينهما بسبب عملية «الختان» التى تعرضت لها وهى طفلة، وسببت لها أزمة نفسية وجسدية كبيرة.

 

المجلس القومى للمرأة يشيد بأحداث مسلسل حضرة العمدة 

وأشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالأحداث التى يتناولها المسلسل.

 

ووجه المجلس في بيان له، رسالة شكر لصناع المسلسل قالت فيه: 

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8.. زيارة المستشار جلال لـ جمال صبرة تكشف «سر العُزلة»

«المسلسل تناول في حلقتيه الثانية والثالثة قضية هامة، وهى ختان الإناث، دافعت فيها "حضرة العمدة" عن حق الفتيات في أن يعشن بكرامتهن دون إهانة ودون تشويه أو بتر لجزء من جسمهن دون وجه حق وبشكل مخالف لما جاء في القانون والدين، ويعتبر ختان الإناث شكلا من أشكال العنف الذي تتعرض له الفتيات فعلي الرغم من تغليظ عقوبة ختان الإناث في قانون العقوبات المصري فإن هذه الجريمة ما زالت تمارس في حق فتياتنا إلى هذا الوقت متسببه في آلم وعنف لهن وقد تصل في بعض الأحيان بهن إلى الوفاة» .

 

مسلسل «حضرة العمدة» ينافس بقوة فى السباق الدرامي الرمضانى الحالي، وسط نخبة كبيرة من الأعمال الوطنية والاجتماعية والتراچيدية والكوميدية، وهو انتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

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