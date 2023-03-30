الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8.. زيارة المستشار جلال لـ جمال صبرة تكشف «سر العُزلة»

أحمد رزق وعبد المغنى
أحمد رزق وعبد المغنى فى حضرة العمدة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، الذى يذاع على قنوات الحياة ومنصة واتش ات الرقمية، زيارة المستشار «جلال الفارس» ويجسده الفنان أحمد رزق، إلى ««جمال صبرة» ويجسده الفنان محمود عبدالمغنى، فى المرسم الخاص به.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة الثامنة 

وكشفت المقابلة أن الثنائي جلال وجمال، كانت تجمعهما صداقة من قبل سنوات فى المرحلة الجامعية، واستعاد الثنائي الذكريات، ومن خلال حديثهما اتضح أن هناك سر وراء عُزلة «جمال صبرة» وقصة يعانى منها، لها علاقة بنقل معيشته إلى قرية «تل شبورة» وحكم نهائي هارب منه، وحاول المستشار جلال، أن يطمئن صديقه ويهون عليه، مؤكدا له أن الأيام ستظهر الحقيقة.

حضرة العمدة يناقش أهمية الفن والإبداع فى الارتقاء بالمجتمع

وفى المقابل أكد «جمال صبرة» للمستشار جلال، أن أهالى تل شبورة بينهم نخبة كبيرة من المبدعين، الذين يذهبون إليه فى المرسم لتعلم النحت والرسم والخزف وجميع الفنون، ومن هنا يناقش المسلسل أهمية الفن والإبداع فى الارتقاء بالمجتمع ومستوى الوعى، وان الفن هو مرآة المجتمع الذى يعد حائط صد منيع أمام أصحاب الأفكار المغلوطة والتيارات المتطرفة.

وفى نهاية الجلسة حرص «جلال» على شكر «جمال صبرة» لإنقاذه لنجلة عمه حضرة العمدة صفية عارف الفارس «روبي» من الخروج من ملعب «تل الشبورة» الذى كانت تحضر فيه مباراة كرة قدم لفريق قريتها مع فريق آخر، ومن ثم تحولت المباراة إلى مشاجرة كبيرة بين شباب الفريقين، بسبب معاكسة الفريق الآخر لحضرة العمدة «صفية» روبي. 

القنوات الناقلة لمسلسل «حضرة العمدة»

ويعرض مسلسل حضرة العمدة، حصريا على شبكة قنوات الحياة الفضائية يوميا فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وفى نفس التوقيت يعرض على منصة واتش ات الرقمية.

مسلسل حضرة العمدة| مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

«حضرة العمدة» تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.

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تفاصيل أحداث الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة ومواعيد الإعادة على قناة الحياة

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