الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة.. والده جابر الكوماندا تنجو من الموت

عوضي
عوضي

دخلت والدة “الكوماندا” في حالة إعياء شديد قبل أن يتدخل طبيب الوحدة الصحية لإنقاذها، وتتوالى أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “ضرب نار”.

مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة 

يبدأ "جابر الكوماندا" العمل في الأدوية مع ابن عمه “سامي”، دون علمه بأنها أقراص مخدرة، إلا أن “مهرة” تشعر بالقلق تجاه الأمر دون أن تخبر جابر بما يعتمل داخلها.

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة السابعة.. زواج العوضى وياسمين عبدالعزيز

تصدر مسلسل ضرب نار محركات البحث في جوجل عقب عرض الحلقه السابعه منه، والتي امتلأت بالأحداث الساخنة والتي كانت أبرزها زواج بطلي العمل مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز وجابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي، وهو ما جعل الجمهور يبحث عن مواعيد الحلقة الثامنة التي تعرض الان وتحدث حاله نجاح كبيرة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار 

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

اقرأ أيضاً

مسلسل ضرب نار الحلقة 8.. أحمد العوضي يطرد ماجد المصري من حفل زفافه

مسلسل ضرب نار ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 8 موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة الحلقة الثامنة من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل الزمالك وسط حشود غفيرة من أعضاء النادى (صور)

المدير الإقليمى لـ«منظمة الصحة العالمية»: قريبًا نعلن انتهاء جائحة «كورونا» (حوار)

إبراهيم عبد الفتاح عن مشاركته فى الحوار الوطنى: بادرة أمل ينبغى استثمارها

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة.. ابن ياسر جلال يرفض تكرار تجربة السهر وشرب الخمور

مصرع عاملين أثناء حفر بئر بسمالوط فى المنيا

مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة.. والده جابر الكوماندا تنجو من الموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو