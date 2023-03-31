مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة.. والده جابر الكوماندا تنجو من الموت

دخلت والدة “الكوماندا” في حالة إعياء شديد قبل أن يتدخل طبيب الوحدة الصحية لإنقاذها، وتتوالى أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “ضرب نار”.

مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة

يبدأ "جابر الكوماندا" العمل في الأدوية مع ابن عمه “سامي”، دون علمه بأنها أقراص مخدرة، إلا أن “مهرة” تشعر بالقلق تجاه الأمر دون أن تخبر جابر بما يعتمل داخلها.

تصدر مسلسل ضرب نار محركات البحث في جوجل عقب عرض الحلقه السابعه منه، والتي امتلأت بالأحداث الساخنة والتي كانت أبرزها زواج بطلي العمل مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز وجابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي، وهو ما جعل الجمهور يبحث عن مواعيد الحلقة الثامنة التي تعرض الان وتحدث حاله نجاح كبيرة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.