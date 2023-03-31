مسلسل عملة نادرة الحلقة الثامنة.. صورة لنجلة «عبد الجبار» تشعل الأحداث

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “عملة نادرة” بطولة النجمة نيللى كريم، العديد من المفاجآت، حيث أصيب “عبدالجبار” بالصدمة بعد أن شاهد صورة ابنته “الدكتورة آنس” الفنانة ندى موسى، مع “عصام أبو عصايا“ هشام عاشور، ويثور "علاء” محمد فهيم، ويصفعها علاء على وجهها لتسقط أرضًا.

مسلسل عملة نادرة الحلقة الثامنة

يسيطر الغضب الممزوج بالحزن على “عبد الجبار”، وفي الجانب الآخر يبدأ "مسعود" احمد عيد، في البحث عن سلاحه الناري بين أغراض غرفته، لتؤكد له “سميرة” أنها أخفته خوفاً على ابنتهما “منى” ويطلب منها احضاره سريعاً، فتتوجه “سميرة” إلى غرفة علاء وتخبره بنوايا “مسعود” وتطلب منه اللحاق به خوفاً من تورطه في جريمة قتل.

ويبدأ "مسعود" في إطلاق النيران على منزل “أبو عصايا” فيصاب أحد رجاله بطلق ناري بينما يحتمي عصام ووالده بمنزلهم ويتبادلون إطلاق النيران بشكل مكثف.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.