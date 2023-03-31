الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل عملة نادرة الحلقة الثامنة.. صورة لنجلة «عبد الجبار» تشعل الأحداث

عبد الجبار
عبد الجبار

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “عملة نادرة” بطولة النجمة نيللى كريم، العديد من المفاجآت، حيث أصيب “عبدالجبار” بالصدمة بعد أن شاهد صورة ابنته “الدكتورة آنس” الفنانة ندى موسى، مع “عصام أبو عصايا“ هشام عاشور، ويثور "علاء” محمد فهيم، ويصفعها علاء على وجهها لتسقط أرضًا.

مسلسل عملة نادرة الحلقة الثامنة 

يسيطر الغضب الممزوج بالحزن على “عبد الجبار”، وفي الجانب الآخر يبدأ "مسعود" احمد عيد، في البحث عن سلاحه الناري بين أغراض غرفته، لتؤكد له “سميرة” أنها أخفته خوفاً على ابنتهما “منى” ويطلب منها احضاره سريعاً، فتتوجه “سميرة” إلى غرفة علاء وتخبره بنوايا “مسعود” وتطلب منه اللحاق به خوفاً من تورطه في جريمة قتل.

تحدي الظلم.. ندى موسى تخرج عن صمتها بمسلسل «عملة نادرة» الحلقة 8

ويبدأ "مسعود" في إطلاق النيران على منزل “أبو عصايا” فيصاب أحد رجاله بطلق ناري بينما يحتمي عصام ووالده بمنزلهم ويتبادلون إطلاق النيران بشكل مكثف.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

اقرأ أيضاً

مسلسل عملة نادرة الحلقة 8 تشهد مواجهة عبد الجبار وأبو عصاية

عملة نادرة نيللي كريم المارثون الرمضاني عبد الجبار مسعود عبد الجبار أحمد عيد مسلسل عملة نادرة الحلقة الثامنة مسلسل عملة نادرة أبطال مسلسل عملة نادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل الزمالك وسط حشود غفيرة من أعضاء النادى (صور)

المدير الإقليمى لـ«منظمة الصحة العالمية»: قريبًا نعلن انتهاء جائحة «كورونا» (حوار)

إبراهيم عبد الفتاح عن مشاركته فى الحوار الوطنى: بادرة أمل ينبغى استثمارها

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة.. ابن ياسر جلال يرفض تكرار تجربة السهر وشرب الخمور

مصرع عاملين أثناء حفر بئر بسمالوط فى المنيا

مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة.. والده جابر الكوماندا تنجو من الموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو