مسلسل عملة نادرة الحلقة 8 تشهد مواجهة عبد الجبار وأبو عصاية

عرض مساء اليوم الحلقة الثامنة من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

مسلسل عملة نادرة الحلقة الثامنة

وشهدت الحلقة الثامنة العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الأحداث بوجه عبد الجبار ويبدو علية الصدمة عندما شاهد صورة ابنته الدكتورة آنس مع عصام أبو عصايا، يثور مسعود وعلاء ويتجهون لغرفة أنس غاضبين، يتجه علاء نحو آنس و يصفعها فتسقط، ينهاهم عبد الجبار وينظر لها نظرة ممزوجه بالغضب والحزن، يبحث مسعود بشكل جنوني بين أغراضه بحثاً عن سلاحة وتؤكد له سميرة انها اخفته خوفاً على ابنتهم منى ويطلب منها احضارة سريعاً، تذهب سميرة لغرفة علاء وتخبره بنوايا مسعود وتطلب منه الإلحاق به خوفاً من تورطه في جريمة، أثناء خروج حسن وعصام أبو عصاية يطلق مسعود من مكان مرتفع مقابل لمنزلهم بعض الطلقات موجهة إليهم، يصاب أحد رجال أبو عصاية بطلق ناري بينما يحتمي عصام ووالده بمنزلهم ويتبادلون طلق الأعيرة النارية بشكل مكثف.

يظهر عبد الجبار بين رجاله وسط إطلاق النار و يطلب بصوت مرتفع وقف إطلاق النار، يخرج حسن أبو عصاية ويطلب هو الآخر وقف إطلاق النار، يجلس الشيخ المنزلاوي بين العائلتين يحكم بينهم ويكرر حسن أبو عصاية طلب يد الدكتورة آنس لولده عصام، ويرفض عبد الجبار طلبه.

وسط معارضة من رجال حسن أبو عصاية له بسبب رده على عبد الجبار يحاول إقناعهم أن ما حدث رد فعل طبيعي لما حدث.

يعاتب عبد الجبار ابنته آنس معترضاً على تصرفها و تعتذر له ويحذرها من تكرار الأمر ويأخذ عليها عهد بذلك، على مقهى النجع يتسائل الأهالي عن اختفاء عبيدة والكل يشك أن اختفائه له علاقة بالمقالة التي نشرها وتحدث بها عن ما يحدث في النجع و يتابعون الحديث والسؤال عن إطلاق الأعيرة النارية.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة

يظهر عبيدة وهو مربوط بالحبال ويبدو عليه أنه تعرض للتعذيب ومعه بعض الرجال يتوعدون له بالمزيد، تطلب دميانه من نادرة التحايل على ما يحدث حولها من أجل الحفاظ على حياتها وحياة رضيعها توافق نادرة وتطلب منها أن تنفذ ما اتفقا عليه، يبدو على والدة عبيدة الحيرة أثناء بحثها عن ابنها عبيدة بين أهل النجع.

يظهر عبد الجبار وهو يعنف عبيدة بشدة بسبب مقالته و يبدو انه المتسبب في حبسة.

تحاول نادرة التودد لسميرة ولكن بقوة شخصية وتخبرها أنها سامحتها، يدخل مسعود ويسأل سميرة عن سبب وجود نادرة ويطلب منها عدم دخولها مرة آخرى بسبب الفضيحة التي أحدثتها في النجع.

يطلب عبد الجبار من زوجته نفيسة التقرب من آنس و عدم صدها كعادتها، تنفذ نفيسة ما طلبه عبد الجبار وتحاول التودد لابنتها، تستغرب أنس من موقفها الحالي معها و لكنها تخبر والدتها انها تعلم مدى تحملها لوالدها، تحكي نفيسة لأنس بعض الأمور الخاصة بها وتصورها كصديقة وليست ابنه وتصارحها بمدى حبها لها.

يعترض مسعود طريق دميانة وعزت ويعرض عليهم توصيلهم ولكنها ترفض، تقابل دميانه نبيل وتعطيه خطاب نادرة، تذهب أنس لوالدة عبيدة لمواساتها في غياب ابنها، أنس تساعد عبيدة في الهرب من محبس أبيها.

قصة مسلسل عملة نادرة

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.