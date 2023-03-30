الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صفحة وزارة العدل تعلن فوز 3 مكاتب توثيق بجائزة التميز الحكومي بدورتها الثالثة

الشهر العقاري
الشهر العقاري

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة  العدل على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نتيجة فوز مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى جمهورية مصر العربية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة 2022 الذى يأتي فى اطار استمرارية تحفيز تحسين الأداء الإداري للدولة.

وتضمنت مكاتب التوثيق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هي المركز الأول لمكتب توثيق ديرب نجم بمحافظة الشرقية والمركز الثاني مكتب توثيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ والمركز الثالث مكتب توثيق دكرنس بمحافظة الدقهلية.

كما تم منح الدكتور جمال ياقوت عبداللطيف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهادة التميز الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للجهد الفعال والأداء المتميز لفئة رئيس قطاع.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

ضبط شاب تعدى جنسيًا على مسن بالتبين

هالة صدقى: الجمهور أحب «الحاجة وصيفة» وحمّلنى مسئولية (حوار)

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى: «حقق مُرادنا.. وليك الحلاوة»

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 2%

السبت.. قصور الثقافة تطلق ليالى رمضان على مسرح 23 يوليو بالمحلة

الحكومة تعتمد زيادة بدل الصحفيين وتعلن موعد صرفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق