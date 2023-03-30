الحلقة التاسعة من مسلسل سره الباتع.. «صافية» تدخل في نوبة حزن على «حامد» قبل محاكمته

دارت الحلقة التاسعة من مسلسل “سره الباتع”، حول محاكمة الفنان احمد صلاح السعدني “حامد”، والذي توقع الأهالي صدور حكم بإعدامه من المحكمة الفرنسية.

الحلقة التاسعة من مسلسل سره الباتع

تنهار الفنانة حنان مطاوع “صافية” وتدخل في حالة انهيار حزنًا على “حامد” وتتهم والدتها بالتعنت ضد زواجها منه، رغم علمها بقصه حبهما.

مسلسل سره الباتع، يتناول أحداثًا تاريخية في إطار درامي يدور حول فترة الاستعمار الفرنسي.

المسلسل تجربة درامية رمضانية هي الأولي للمخرج خالد يوسف، ويشارك فيها بفريق عمل يضم مجموعة من نجوم الدراما، ويجسد خلاله، الفنان حسين فهمي شخصية المؤرخ الفرنسي كليمونت، ويجسد الفنان احمد صلاح السعدني شخصية “حامد”، والفنانة هالة صدقي في دور والده حامد، وخالد صالح في دور شيخ القرية

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع



ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا .