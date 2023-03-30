الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة فى بورسعيد

جثة
جثة

لقى مواطن مصرعه صعقا بالكهرباء بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، داخل مزرعة بقرية المناصرة غرب بورسعيد.

البداية باستقبال مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة مواطن، عامل بمزرعة خلف معسكر إحدى شركات البترول بقرية المناصرة غرب بورسعيد، بادعاء مصرعه نتيجة صعق كهربائي.

حرر محضر بالواقعة وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

مواطن صعقا بالكهرباء محافظة بورسعيد مزرعة مستشفى النصر التأمين الصحي الشامل شركات البترول

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