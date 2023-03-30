مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة فى بورسعيد

لقى مواطن مصرعه صعقا بالكهرباء بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، داخل مزرعة بقرية المناصرة غرب بورسعيد.

البداية باستقبال مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة مواطن، عامل بمزرعة خلف معسكر إحدى شركات البترول بقرية المناصرة غرب بورسعيد، بادعاء مصرعه نتيجة صعق كهربائي.

حرر محضر بالواقعة وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.