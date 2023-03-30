الكتيبة 101 الحلقة 7.. «روشتة حامل» تقود الجيش لاصطياد تكفيرى فى سيناء

نجحت خطة القوات المسلحة في اصطياد عنصر تكفيري زوج الفتاة الحامل من خلال "الروشتة" التي وصفتها طبيبة مستشفى سيناء ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101.

الحلقة 7 مسلسل الكتيبة 101

تم ذلك من خلال إبلاغ جميع الصيدليات في المنطقة بتفاصيل الروشتة والإبلاغ عن صاحبها وقت حضوره وهو ما تم بالفعل، إذ تمكنت القوات المصرية من ضبط التكفيري أثناء زيارته للصيدلية للحصول على حقن زوجته، وكان منفردًا ومعه سلاح.

وواصلت الحلقة السابعة من الكتيبة 101 أحداثها وجاء ضمنها استعداد القوات المصرية لتنفيذ مهمة ضد العناصر الإرهابية داخل إحدى المزارع.

وجاءت دعوات الضابط نور الذي قاد هذه المهمة "اللهم إني أحتسب هذا العمل عندك"، ليرددها ثم يرددها خلفه باقي الجنود بقوة وإيمان وحماس أبطال مقبلين على العمل في سبيل الله والتضحية من أجل الوطن.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 بحلم رآه الضابط نور والذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف، بابن الشيخ سالم الذي استشهد من قبل، ليستيقظ الضابط قلقًا إثر هذا الحلم، وتراه والدته ثم تغمره بدعائها بحفظ الله له وعودته دائمًا لها سالمًا غانمًا.

ويجسد عمرو يوسف في مسلسل "الكتيبة 101" دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب، كذلك يلعب الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، والذى كان قائدًا لمجموعة كمائن بكرم القواديس.

وكانت قد أوضحت الحلقات الماضية عن معركة ملحمية خاضها أبطال القوات المسلحة لاستعادة حق زملائهم من شهداء كمين كرم القواديس، ولقنوا الجماعات الإرهابية درسًا لن ينسى.

الكتيبة 101 قدمت أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، كما أدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8:45 دقيقة.