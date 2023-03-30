الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدير تصوير «الكتيبة 101» يكشف كواليس صناعة المشاهد الحربية في المسلسل

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل "الكتيبة 101"

كشف محمد مختار، مدير تصوير مسلسل "الكتيبة 101"، كواليس صناعة المشاهد الحربية في المسلسل، قائلًا: " إن أغلب أماكن التصوير التي ظهرت في المسلسل، لاسيما في العمليات العسكرية والمداهمات، كانت في الحزام الأخضر، بالاتفاق مع المخرج محمد سلامة".

وأضاف محمد مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن التصوير يظهر وكأن مشاهد المسلسل معركة حقيقية، وهذا ما كان يعطي حافز أكبر لتصوير المسلسل والعمل بجدية.

وأوضح مدير تصوير مسلسل "الكتيبة 101"، أن هناك أعمال جرافيك تم إضافتها في بعض المشاهد مثل الدخان والضباب وغيره، لخروج صورة المسلسل في أفضل صورة.

عن مسلسل "الكتيبة 101"

تدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101» في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

يشارك بالمسلسل عدد من نجوم الفن منهم: الفنان آسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«1000 حمدالله ع السلامة».. يسرا: الجمهور عطشان كوميديا (حوار)

ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى القليوبية

«الكتيبة 101» الحلقة 7.. بماذا كان يدعو رجال القوات المصرية قبل مواجهة الإرهابيين بسيناء؟

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. بثينة ترفض العودة إلى أمجد

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

حبس شخصين لحيازتهما مخدر الهيروين فى المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار