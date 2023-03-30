مدير تصوير «الكتيبة 101» يكشف كواليس صناعة المشاهد الحربية في المسلسل

كشف محمد مختار، مدير تصوير مسلسل "الكتيبة 101"، كواليس صناعة المشاهد الحربية في المسلسل، قائلًا: " إن أغلب أماكن التصوير التي ظهرت في المسلسل، لاسيما في العمليات العسكرية والمداهمات، كانت في الحزام الأخضر، بالاتفاق مع المخرج محمد سلامة".

وأضاف محمد مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن التصوير يظهر وكأن مشاهد المسلسل معركة حقيقية، وهذا ما كان يعطي حافز أكبر لتصوير المسلسل والعمل بجدية.

وأوضح مدير تصوير مسلسل "الكتيبة 101"، أن هناك أعمال جرافيك تم إضافتها في بعض المشاهد مثل الدخان والضباب وغيره، لخروج صورة المسلسل في أفضل صورة.

عن مسلسل "الكتيبة 101"

تدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101» في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

يشارك بالمسلسل عدد من نجوم الفن منهم: الفنان آسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة.