حبس شخصين لحيازتهما مخدر الهيروين في المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين- 460 قرصا مخدرا - طبنجة صوت قبل ترويجها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بتحري الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- 460 قرص مخدر- طبنجة صوت- 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسلاح بقصد الدفاع والسيارة لسهولة التنقل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

البيع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسلاح بقصد الدفاع والسيارة لسهولة التنقل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.