الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين لحيازتهما مخدر الهيروين في المرج

أحراز مخدرات
أحراز مخدرات

أمرت نيابة المرج الجزئية، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين- 460 قرصا مخدرا - طبنجة صوت قبل ترويجها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بتحري الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- 460 قرص مخدر- طبنجة صوت- 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسلاح بقصد الدفاع والسيارة لسهولة التنقل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 البيع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسلاح بقصد الدفاع والسيارة لسهولة التنقل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

4 أيام اتهامهما اتصال اتجار أجهزة الأمنية الهيروين-

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«1000 حمدالله ع السلامة».. يسرا: الجمهور عطشان كوميديا (حوار)

خامس الأئمة.. «الدستور» فى مسقط رأس الليث بن سعد.. «الأفقه من الإمام مالك»

ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى القليوبية

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة»| شقيق «بثينة» يذهب إلى «أمجد».. هل يُخبره بالحقيقة؟

«سوق الكانتو» الحلقة 7.. كرارة يرفض سفر مي عز الدين إلى إيطاليا

«كهرباء العراق»: استثمار الغاز المصاحب والطبيعي في تشغيل المحطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار