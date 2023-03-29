الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الهلال السودانى يحفز اللاعبين بمكافأة خيالية قبل مواجهة الأهلى

الهلال السوداني
الهلال السوداني

أعلن هشام السوباط، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، عن رصد مكافأة مالية قدرها 5 آلاف دولار لكل لاعب حال تخطي مواجهة الأهلي المقبلة والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الهلال ضيفًا على الأهلي في التاسعة مساء السبت المقبل، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للهلال السوداني عبر "فيس بوك": "سجل هشام حسن السوباط رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، زيارة إلى مقر بعثة الهلال بالعاصمة المصرية القاهرة والتقى بالدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام للنادي ورئيس البعثة، كما التقى بدائرة الكرة والطاقم الفني واللاعبين".

وحرص السوباط على مخاطبة أعضاء فريق الكرة قبل انطلاق الحصة التدريبية، حيث ناشدهم على بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق تطلعات وأحلام الجماهير، وأعلن السوباط عن رصد حافز خاص للمباراة بقيمة 5 آلاف دولار لكل لاعب، في حال التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة، مؤكدًا ثقته في جميع أعضاء منظومة فريق الكرة في إسعاد الجماهير والعبور للدور المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف على الأقل لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الاهلى الهلال السوداني هشام السوباط دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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