الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين صدمهم «توك توك» على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب شخصين في حادث تصادم توك توك بشخص على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي دائرة مركز ابوصوير، وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بورود إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية، يفيد بتصادم توكتوك مجهول بشخص.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث والذي أسفر عن إصابة إتنين مصابين هما "شيرين صبحي محمد محمد" 40 سنة، ومقيم في المنايف، ومصاب بكدمة بالجانب الأيمن، ومحمد سالم أيوب 39 سنة، ومقيم في أبو صوير، ومصاب جرح قطعي 1 سم بالرأس، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وكان 4 أشخاص أصيبو في حادث تصادم سيارة بالرصيف في طريق سرابيوم على ترعة الصبغية بالإسماعيلية، وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المركز الاقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود اخطار بحادث من هيئة الاسعاف المصرية فرع الاسماعيلية على طريق سرابيوم الترعة الضبعية امام مشروع الضبعية، يفيد بتصادم سيارة ملاكى رقم 9126 ط ه ب مصر بالرصيف.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم نجلاء فتحى حسن محمد، 25 سنة، ومقيم في حى السلام، ومصاب بجرح قطعى 6 سم بالجانب الأيمن من الوجه مع جرح قطعى 4 سم بالجبهة،والسيد جمال محمد احمد 35 سنة، ومقيم في حى السلام، ومصاب بجرح قطعى 8 سم، بالجانب الأيمن من الوجه مع جرح قطعى 4 سم بالجبهة، وشهد السيد جمال احمد، 6 سنة، ومقيم في حى السلام، ومصاب  اشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمد السيد جمال احمد،  5 سنة، ومقيم في حى السلام، ومصاب بسحجات و كدمات بالجسم، وعلى الفور نقلتهم سيارات الإسعاف لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

الإسماعيلية الزقازيق طريق الإسماعيلية الزقازيق طريق الإسماعيلية- الزقازيق طريق الإسماعيلية –الزقازيق الزراعي طريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعى

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