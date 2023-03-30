الحلقة 7 من «رسالة الإمام».. الشافعي: كن عبدًا لله الذي يأمر ولا يؤمر

خلال أحداث أحداث الحلقة 7 من مسلسل «رسالة الإمام»، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، تعود كاميرا المخرج الليث حجو، إلى سوق تنيس الذي يتجول فيه الإمام الشافعي قبل مغادرته إلى الفسطاط، حيث يرى رجال الجند يجمعون الجباية من أهالي تنيس قبل العيد.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة

في أحداث منتصف الحلقة السابعة من مسلسل «رسالة الإمام»، يتجول الإمام الشافعي مرافقه يوسف بن يحيى البويطي –الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان خالد أنور-، وصديقه القديم الشيخ ابن يحيى –الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان علاء قوقة-، داخل سوق تنيس، يرى الشافعي رجًلا ومعه الجند يجتمع حوله أصحاب الدكاكين وهو يأمرهم بدفع الجباية قبل العيد، ليتوجه إليهم الشافعي ليرى ما يدور بينهم.

يقوم الشافعي بالحديث مع رجل الجباية، بعد أن علم أن الجباية ستدفع مرتين قبل العيد وبعده، ليقول له الشافعي بعد أن قال الرجل "أنا عبدالمأمور"، "كن عبدًا لله الذي يأمر ولا يؤمر ودع الناس يعملون".

يسأله الشافعي "ألك أولاد.. اتق الله في الناس وقد تكون أموال يتامى والجور على أموال اليتامى ذنب عظيم لم تعلم.. اتق الله يغفر لك الذي لا يعبد سواه".

ويوجه الشيخ التنيسي أبو يحيى –الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان علاء قوقة-، رسالة حادةً إلى جامع الجباية، ويقول له "الزم ما سمعت يرحمك الله"، فيستجيب لهم جامع الجباية ويرحل ومن معه من جند دون أخذ الجباية قبل العيد.

موعد عرض مسلسل رسالة الامام الحلقة 7

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة، على منصة Watch ITوعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الامام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".