الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

«الكتيبة 101» الحلقة 7.. عزل تكفيريين استعدادًا لعملية إرهابية ضد الجيش بسيناء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

كشفت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل (الكتيبة 101) قيام العناصر الإرهابية بعزل جزء من المجموعة التكفيرية عن باقي زملائهم، استعدادًا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش وذلك دون إعلامهم بالهدف.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

وحلم الضابط نور بابن الشيخ سالم وهو ما أدى إلى استيقاظه قلقًا من معنى الحلم وهو ما لاحظته والدته ولم تسأله عن مضمون الحلم، بل اكتفت بدعائها الكثير له بأن ينصره الله دائمًا ويعيدها إليها سالمًا غانمًا. 

كما تضمنت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 كذلك حضور فتاة إلى طبيبة المستشفى بسيناء تستغيث من زوجها التكفيري وتطلب منها مساعدتها في الهروب منه والرجوع إلى أهلها.

وهو ما جعل الطبيبة تعدها أنها لن تتركها، ثم تصف "روشتة" لها تلزم الزوج بالعودة مرة ثانية للاستشارة على حالة زوجته بعد أسبوع، وذلك حتى تستطيع التصرف في الأمر خلال هذه المدة. 

ويجسد الفنان عمرو يوسف في مسلسل "الكتيبة 101" دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب، كما يلعب الفنان أسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، والذى كان قائدًا لمجموعة كمائن بكرم القواديس.

الكتيبة 101 قدمت أكثر من 300 شهيد من مقاتليها كما أدارت العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

«الكتيبة 101» الحلقة 7.. بماذا كان يدعو رجال القوات المصرية قبل مواجهة الإرهابيين بسيناء؟

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

وأوضحت الحلقات الماضية عن معركة ملحمية خاضها أبطال القوات المسلحة لاستعادة حق زملاءهم من شهداء كمين كرم القواديس، ولقنوا الجماعات الإرهابية درسا لن ينسى.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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