«الكتيبة 101» الحلقة 7.. بماذا كان يدعو رجال القوات المصرية قبل مواجهة الإرهابيين بسيناء؟

رصدت الحلقة السابعة من المسلسل الرمضاني (الكتيبة 101) استعدادات القوات المسلحة لتنفيذ مهمتها ضد العناصر الإرهابية داخل إحدى المزارع بسيناء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

ودعا الضابط نور "عمرو يوسف"، الذي قاد هذه المهمة ربه خلال المداهمة قائلًا: "اللّهم إني أحتسب هذا العمل عندك"، ليردد خلفه باقي الجنود بقوة وإيمان وحماس أبطال مقبلين على العمل في سبيل الله والتضحية من أجل الوطن.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 بحلم رآه الضابط نور والذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف، بابن الشيخ سالم الذي استشهد من قبل، ليستيقظ الضابط قلقًا إثر هذا الحلم وتراه والدته ثم تغمره بدعائها بحفظ الله له وعودته دائمًا لها سالمًا غانمًا.

ويجسد عمرو يوسف في مسلسل "الكتيبة 101" دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب، كذلك يلعب الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، والذى كان قائدًا لمجموعة كمائن بكرم القواديس.

وكشفت الحلقات الماضية عن معركة ملحمية خاضها أبطال القوات المسلحة لاستعادة حق زملائهم من شهداء كمين كرم القواديس، ولقنوا الجماعات الإرهابية درسًا لن ينسى.

وقدمت الكتيبة 101 أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، كما أدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8:45 دقيقة.