الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الكتيبة 101» الحلقة 7.. بماذا كان يدعو رجال القوات المصرية قبل مواجهة الإرهابيين بسيناء؟

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

رصدت الحلقة السابعة من المسلسل الرمضاني (الكتيبة 101) استعدادات القوات المسلحة لتنفيذ مهمتها ضد العناصر الإرهابية داخل إحدى المزارع بسيناء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

ودعا الضابط نور "عمرو يوسف"، الذي قاد هذه المهمة ربه خلال المداهمة قائلًا: "اللّهم إني أحتسب هذا العمل عندك"، ليردد خلفه باقي الجنود بقوة وإيمان وحماس أبطال مقبلين على العمل في سبيل الله والتضحية من أجل الوطن.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 بحلم رآه الضابط نور والذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف، بابن الشيخ سالم الذي استشهد من قبل، ليستيقظ الضابط قلقًا إثر هذا الحلم وتراه والدته ثم تغمره بدعائها بحفظ الله له وعودته دائمًا لها سالمًا غانمًا.

ويجسد عمرو يوسف في مسلسل "الكتيبة 101" دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب، كذلك يلعب الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، والذى كان قائدًا لمجموعة كمائن بكرم القواديس.

وكشفت الحلقات الماضية عن معركة ملحمية خاضها أبطال القوات المسلحة لاستعادة حق زملائهم من شهداء كمين كرم القواديس، ولقنوا الجماعات الإرهابية درسًا لن ينسى.

وقدمت الكتيبة 101 أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، كما أدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

«الكتيبة 101» الحلقة 7.. والدة الضابط نور تدعو له بعد حلمه

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8:45 دقيقة.

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 تتر مسلسل الكتيبة عمرو يوسف آسر ياسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«1000 حمدالله ع السلامة».. يسرا: الجمهور عطشان كوميديا (حوار)

ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى القليوبية

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. ابن ياسر جلال يخرج مع حبيبته ويشرب الخمر

حبس شخصين لحيازتهما مخدر الهيروين فى المرج

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. بثينة ترفض العودة إلى أمجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار