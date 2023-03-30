الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الكتيبة 101» الحلقة 7.. والدة الضابط نور تدعو له بعد حلمه

الكتيبة 101
الكتيبة 101

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل (الكتيبة 101) دعاء والدة الضابط نور والتي تجسد دورها الفنانة "لبلبة" لابنها الضابط نور "عمرو يوسف" بأن يحفظه الله لها وينصره دائمًا وألا يريها فيه مكروه ويعيدها لها دائمًا سالمًا غانمًا.

تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101

وكان دعاء والدة الضابط نور بعد أن وجدته وقد استيقظ وظهر عليه علامات القلق، بعد أن حلم حلمًا لم تسأله عنه، وكان عن ابن الشيخ سالم الذي استشهد من قبل في تفجير إرهابي.

ويجسد  عمرو يوسف في مسلسل "الكتيبة 101" دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب، كما يلعب الفنان أسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، والذى كان قائدًا لمجموعة كمائن بكرم القواديس.

ويعرض “الكتيبة 101” بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

وأوضحت الحلقات الماضية عن معركة ملحمية خاضها أبطال القوات المسلحة لاستعادة حق زملاءهم من شهداء كمين كرم القواديس، ولقنوا الجماعات الإرهابية درسا لن ينسى. 

الحلقة 7 من الكتيبة 101| نجل الشيخ موسى يوصي الضابط نور بابنه

الكتيبة 101 قدمت أكثر من 300 شهيد من مقاتليها،كما أدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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