سعر الريال السعودى اليوم الخميس 30 مارس 2023

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، وبلغ سعره على شاشات البنك المركزي المصري8.2123 جنيه للشراء، و 8.2390 جنيه للبيع ، كما استقرت أسعار جميع العملات الخليجية مقابل الجنيه قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 مارس 2023 .

سعر الريال السعودي

الريال السعودى في البنك الأهلي المصري8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

الريال السعودي في ميد بنك7.97 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعرالريال السعودي في بنك التعمير والإسكان8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال السعودى في بنك قناة السويس 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال السعودى في بنك أبو ظبى التجارى – مصر 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال السعودى فى المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية 8.11 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

الريال السعودى في بنك قطر الأهلى الوطنى 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر العملات الخليجية

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.72 للبيع، وفي بنك قطر الأهلى الوطنى: 95.94 جنيه للشراء، 101.04للبيع

سعر الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

وفي بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي بنك قطر الأهلى الوطنى: 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.