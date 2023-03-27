الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. البنك المركزى يطرح سندات خزانة بقيمة 3.2 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 3 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 250 مليون جنيه لأجل7 سنوات.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/ 2023.

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