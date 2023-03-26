الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى: البنك المركزى يدرس إطلاق الجنيه الرقمى لتقليل انتشار العملات المشفرة

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

أوضح الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، تفاصيل دراسة البنك المركزي إطلاق الجنيه الرقمي، قائلاً: "إن يجب أن نفرق بين العملات المشفرة التي تتداول حاليًا والعملات الرقمية الرسمية". 


وأضاف الدكتور محمد شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن العملات المشفرة مجهولة المصدر، لا يوجد سيطرة عليها،  حيث يتم تعديلها وتداولها دون أي تدخل من أي جهة رسمية، وبالتالي فإن قيمتها هي قيمة الكهرباء التي تم دفعها فيها لإصدارها، وهو عكس الجنيه الرقمي أو الدولار الرقمي ، حيث أن العملة لها أصول عند البنك المركزي الذي يصدرها. 


وأوضح أن هناك عدد لا نهائي من التحذيرات التي أصدرتها البنوك المركزية بشأن التعامل بالعملات المشفرة، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري أصدر منذ أسبوعين فقط التحذير الرابع من التعامل بالعملات المشفرة، ومع ذلك في نفس الاتجاه يفكر البنك المركزي المصري وأكثر من 80 بنك مركزي حول العالم بصدد إصدار عملات رقمية.
 

وأشار إلى أن إصدار العملات الرقمية يقلل فرص انتشار العملات المشفرة الغير رسمية في اقتصاد الدولة.

البنك المركزي محمد شادي التاسعة

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خبير اقتصادى: البنك المركزى يدرس إطلاق الجنيه الرقمى لتقليل انتشار العملات المشفرة

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