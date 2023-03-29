الكتيبة 101 الحلقة 7| القوات الخاصة تستهدف مزرعتين يقطنهما تكفيريين

تحاول القوات الخاصة في الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 استهداف مزرعتين يقطنهم التكفيرين، بناء على المعلومات التي قدمها لهم "أبو عمار المهاجر"، أحد العناصر التكفيرية التي دخلت مصر لتنفيذ عمليات إرهابية داخلها وتم القبض عليه، وخلال استجوابه عرض عليه الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، 3 أماكن التي من الممكن اختباء قادة داعش داخلها.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل الكتيبة 101

وهجمت القوات الخاصة على مزرعتين، إلا أن هذا الهجوم لم يسفر عن القبض على "أبو البراء" و"أبو هاجر"، لكن تم القبض على عناصر أخرى داخلها، فشعروا أن هذا يعني أن التكفيريين سبقوهم بخطوة.

قصة المسلسل

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، والمسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

ويحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية من جانب الجمهور الذي يهتم بمشاهدة هذا المسلسل لما يقدمه من بطولات ملحمية قام بها رجال القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لفرض الأمن على شمال سيناء.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.