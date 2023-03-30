الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير ناسا: وكالة الفضاء الصينية غير متعاونة وتعرض دولا أخرى للخطر

وكالة ناسا
وكالة ناسا

قال مدير وكالة ناسا، إن وكالة الفضاء الصينية غير متعاونة وتعرض دولا أخرى للخطر. 

 

وانتقد مدير ناسا بيل نيلسون، ما تفعله وكالة الفضاء الصينية، قائلا: إنها تفتقر إلى الشفافية وتعرض دولًا أخرى للخطر.

عمليات اعادة الدخول غير الخاضعة لرقابة الصواريخ

وبحسب موقع “إكسبريس الأمريكي”، فقد أثارت عمليات إعادة الدخول غير الخاضعة للرقابة للصواريخ التي أطلقتها الصين في السنوات الأخيرة مخاوف تتعلق بالسلامة ودفعت الدعوات إلى قواعد سلوك ثابتة إضافية للدول التي ترتاد الفضاء.

ومع ذلك، فإن فعالية تلك القواعد الراسخة سوف تعتمد على انفتاح وكالات الفضاء في البلدان واستعدادها للتعاون مع وكالات الفضاء الأخرى.


وأعلنت وكالة ناسا، أن "الصين ببساطة ليست متعاونة،  كما أنها ليست شفافة"، هذا ما قاله نيلسون لمراسلة الفضاء في أكسيوس ميريام كرامر في مؤتمر القمة السنوي الثاني.

 

وقال نيلسون: “لقد وضعوا ثلاثة عناصر من محطتهم الفضائية، على سبيل المثال، وفي كل مرة، في صاروخهم المعزز ، لم يحتفظوا بالوقود الكافي من أجل الحصول على إعادة دخول محكومة،  وبالتالي، فإنها تتراجع عبر الغلاف الجوي”.


وتابع:  "في المرة الثانية التي فعلوا فيها ذلك، اعتقدنا أنه كان ذاهبًا إلى اليونان ثم إلى المملكة العربية السعودية. والحمد لله أنه ذهب إلى المحيط الهندي".

وكالة ناسا نيلسون الشفافية دوا الصين

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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