«الكتيبة 101» الحلقة 7.. رسالة من التكفيريين لـ وفاء عامر بعد العثور على ابنها المخطوف

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السابعة من المسلسل الرمضاني (الكتيبة 101) حيث نجح بدو شمال سيناء في التوصل إلى الطفل المخطوف محمد بن سيدة سيناوية تجسد دورها وفاء عامر، التي دفع تعاونها مع القوات المسلحة إلى خطف صغيرها من قبل التكفيريين.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل الكتيبة 101

أصدر الشيخ موسى الدلح أوامر لرجاله وأبناء عمومته بالبحث عن الطفل وسرعة إيجاده حيث نجحوا في التوصل إليه ووجدوا معه رسالة مع الطفل لأمه بعدم مساعدة الجيش.

وواصل رجال القوات المسلحة جهودهم للحرب ضد الإرهاب خلال الحلقة السابعة من الكتيبة 101 الذي حقق نسب مشاهدات عالية ويذاع على قناة ON E.

قصة مسلسل الكتيبة 101

المسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويبرز تضحيات وفدائيات (الكتيبة 101) التي قدمت أكثر من 300 شهيد من مقاتليها الضباط والأفراد والمجندين الذين شنوا حملات موسعة ومداهمات أمنية غير مسبوقة ضد الجماعات التكفيرية لتطهير سيناء من جرذان الإرهاب.

موعد عرض الكتيبة 101



يعرض مسلسل الكتيبة 101 على شاشة أون إي في تمام التاسعة مساء ويحظي بنسبة مشاهدة عالية من جانب الجمهور الذي يهتم بمشاهدة هذا الملسل لما يقدمة من بطولات ملحمية قام بها رجال القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لفرض الأمن على شمال سيناء.

تعرضت الكتيبة لهمات نفذتها الجماعات الإرهابية بصواريخ الهاون والأسلحة الذخيرة، إلا أن هذه الهجمات كانت تزيد رجال القوات المسلحة عزيمة وإصرار لاستكمال الحرب على الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 يضم كوكبة كبيرة من النجوم الذين يجسدون هذه الملحمة البطولة وعلى رأس هذه القائمة الطويلة من النجوم، عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي.

كما ضمت قائمة النجوم في مسلسل الكتيبة 101 كلا من أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.