نائب «التنسيقية» يتابع أعمال تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان بالإسكندرية (صور)

تابع النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، بدء أعمال تطوير شارع أحمد أبو سليمان بمنطقة الرمل بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك بعد جهد استمر قرابة العامين من السادة النواب لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الشارع، وذلك بتقديم عدد من طلبات الإحاطة واجتماعات اللجان المختلفة بمجلس النواب، بناء على طلبات نواب الرمل لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف الشارع وتطويره وكذلك الانتهاء من البنية الاساسية للشارع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة بالمحافظة.

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