الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب «التنسيقية» يتابع أعمال تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان بالإسكندرية (صور)

متابعة أعمال تطوير
متابعة أعمال تطوير ورصف شارع أحمد أبوسليمان

تابع النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، بدء أعمال تطوير شارع أحمد أبو سليمان بمنطقة الرمل  بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك بعد جهد استمر قرابة العامين من السادة النواب لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الشارع،  وذلك بتقديم عدد من طلبات الإحاطة واجتماعات اللجان المختلفة بمجلس النواب، بناء على طلبات نواب الرمل لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف الشارع وتطويره وكذلك الانتهاء من البنية الاساسية للشارع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة بالمحافظة.

337889453_957942775226313_7277984299264642013_n
337889453_957942775226313_7277984299264642013_n
337997020_774572064198297_4117774347256623343_n
337997020_774572064198297_4117774347256623343_n
338180332_622349886431093_7368287847182549969_n
338180332_622349886431093_7368287847182549969_n
338130887_924873248655540_3794171697257844484_n
338130887_924873248655540_3794171697257844484_n
338675721_2707674426038588_1306000877430631047_n
338675721_2707674426038588_1306000877430631047_n
النائب محمد إسماعيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منطقة الرمل الإسكندرية اللجان المختلفة الاعتمادات المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

محافظ أسوان: تنفيذ 95.6 % من مشروع كوبرى السيل العلوى

فيتوريا: لا شىء أفضل من تناول وجبة فى وسط القاهرة

فريق طبي بمستشفي سرس الليان يجري عملية دقيقة لطفل حديث الولادة

وكيل «تعليم الإسكندرية» يجتمع بمسئولي وحدة التواصل ودعم للمعلمين

أردوغان: بوتين غير راضٍ عن وصول الحبوب إلى أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادا لدوري المبتورين والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار