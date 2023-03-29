الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أبطال الحلقة 7 من مسلسل «رسالة الإمام»

رسالة الإمام
رسالة الإمام

في الحلقة  السابعة من مسلسل «رسالة الإمام»، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، يظهر أبطال الحلقة السابعة من المسلسل، بعد وصوله إلى تنيس بحثًا عن مراسلات ورسائل الليث بن سعد والإمام مالك.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة

ويظهر في الحلقة السابعة من مسلسل "رسالة الإمام"، كل من الفنان نضال الشافعي، والفنان أحمد عبدالله محمود، والفنان علاء قوقة، والفنان خالد أنور، والفنانة سماح السعيد، والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد ماجد، والفنان محمد علاء، والفنانة أروى جودة، والفنان نور محمود.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل «رسالة الإمام» الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولة الفنان خالد النبوى، زيارة السيدة نفيسة أهل بيت الإمام الشافعي خلال سفره، وطلبت زوجة الشافعي المشورة منها حول ما يقلها على زوجها بسبب غيابه المتكرر طلبا للعلم وانشغاله الدائم بجمعه، وطمأنتها وقالت له إنه رجل يحمل في قلبه القرآن ولا خوف عليه.

 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 7

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

 

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

المتحدة شهر الفرحة مسلسلات المتحدة مسلسل خالد النبوي مسلسل رسالة الإمام مسلسلات رمضان 2023 مسلسل رسالة الإمام الحلقة 7 أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 7 موعد اعادة مسلسل رسالة الإمام القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة من مسلسل رسالة الامام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث أقسام الشرطة بالجيزة

طعنة نافذة بالقلب.. ننشر صور الطفل «أدهم» قتيل بولاق الدكرور

بعد قليل.. عرض الحلقة 7 من مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال

«مصر لا تنسى أبناءها» يتصدر «تويتر» بعد توزيع 1000 وجبة على المصريين بالكويت

الحلقة 7 «جعفر العمدة».. هل تعيد فاطمة بعد شعورها بالندم نجل محمد رمضان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار