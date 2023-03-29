أبطال الحلقة 7 من مسلسل «رسالة الإمام»

في الحلقة السابعة من مسلسل «رسالة الإمام»، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، يظهر أبطال الحلقة السابعة من المسلسل، بعد وصوله إلى تنيس بحثًا عن مراسلات ورسائل الليث بن سعد والإمام مالك.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة

ويظهر في الحلقة السابعة من مسلسل "رسالة الإمام"، كل من الفنان نضال الشافعي، والفنان أحمد عبدالله محمود، والفنان علاء قوقة، والفنان خالد أنور، والفنانة سماح السعيد، والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد ماجد، والفنان محمد علاء، والفنانة أروى جودة، والفنان نور محمود.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل «رسالة الإمام» الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولة الفنان خالد النبوى، زيارة السيدة نفيسة أهل بيت الإمام الشافعي خلال سفره، وطلبت زوجة الشافعي المشورة منها حول ما يقلها على زوجها بسبب غيابه المتكرر طلبا للعلم وانشغاله الدائم بجمعه، وطمأنتها وقالت له إنه رجل يحمل في قلبه القرآن ولا خوف عليه.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 7

ويذاع مسلسل رسالة الإمام الحلقة السابعة، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".