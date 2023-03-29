إصابة سيدة وطفلتين صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق في بني سويف

أصيبت سيدة وطفلتين، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق بمدينة بني سويف وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة سيدة وطفلتين، بعد أن صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلي الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم سوزان عبد الحميد عبد المجيد، 37 سنة، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، وريتاج محمد رمضان 3 سنوات مصابة بكدمات بالجسم، وسمر محمد رمضان سته أشهر مصابة بسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء في حادث تصادم نقل « تريلا» مع دراجتين بخاريتين أمام مدخل المدينة الصناعية ببنى سويف وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى.