«كاف» يعلن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد إجراء قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتختتم منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لبطولة كأس الكونفدرالية.

موعد قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

ونشر الاتحاد بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأربعاء 5 إبريل المقبل في القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق القرعة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويتم بثها عبر منصات الاتحاد الرقمية، وكذلك القنوات التليفزيونية الشريكة لـ«كاف».

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي التونسي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، الرجاء البيضاوي (المغرب)، سيمبا التنزاني (تنزانيا)، الوداد البيضاوي (المغرب)، الأهلي المصري (مصر) أو الهلال السوداني (السودان).

الأندية المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

ريفرز يونايتد (نيجيريا)، نادي الجيش الملكي (المغرب)، المنستير التونسي (تونس)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا)، يونغ أفريكانز (تنزانيا)، أف سي بيراميدز (مصر) أو فيوتشر المصري (مصر)، الأخضر الليبي (ليبيا) أو سانت إلوى لوبوبو (كونغو الديمقراطية) أو اتحاد الجزائر (الجزائر).

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين في حالة تسجيل الهلال هدف بمرماه، من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.