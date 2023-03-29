الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 7 من «جعفر العمدة».. بلال شامة يواجه فاطمة بعد 19 عاما

جعفر العمدة
جعفر العمدة

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان بأحداث ساخنة، إذ بدأت بمواجهة بين بلال شامة الذي خطف ابن جعفر العمدة منذ ١٩ عامًا وفاطمة التي سلمها الطفل وأضاعته.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة

وقالت له: "ياه بعد كل السنين دي تظهر تاني يا شامة"، ليرد: "بلاد شالتني وبلاد حطتني لحد ما جيت عندك عشان أعرف أنك ضيعتي الواد من سنين، وكل دا بسببك أنا هربان دلوقتي من أبوه معلم كبير في السيدة اسمه جعفر العمدة".

وجعفر العمدة هو المسلسل الوحيد في الموسم الرمضاني الذي انتهى صناعه من تصوير كافة المشاهد قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

ويعرض المسلسل حصريًا على دي أم سي، وهو من  وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

«جعفر العمدة».. أحداث ساخنة في الحلقة السابعة بعد طلاق «مي كساب»

ومسلسل جعفر العمدة يعد اجتماعي كوميدي إذ تدور أحداثه في حي السيدة زينب ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

جعفر العمدة محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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