الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«جعفر العمدة».. أحداث ساخنة في الحلقة السابعة بعد طلاق «مي كساب»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

يترقب الجمهور اليوم عرض الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، وذلك بعد انتهاء الحلقة السابقة على أحداث هامة بنهايات مفتوحة، من بينها طلاق "مي كساب" التي تجسد زوجته الأولى بعدما قبلت يد "كارم" شقيق زوجته الثانية إيمان العاصي وأحد أعداؤه أمام أهالي الحارة من أجل إعادة ابنها لها بعدما اختطف منذ 19 عامًا.

وانتهت الحلقة بوصول جعفر في ذلك التوقيت وكان أهالي الحارة يتفرجون على مي كساب وهي تقبل يد كارم، فقال لها رمضان: "مرات جعفر العمدة لما تهين نفسها متلزمنيش إنتي طالق".

وحاول أهالي مي كساب في الحلقة الصلح بينهم إلا أن جعفر العمدة رفض.

وتوقع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي أن يقوم رمضان برد مي كساب مرة أخرى فيما توقع آخرون بأنها ستظل طليقته حتى نهاية حلقات المسلسل خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وتدور أحداث جعفر العمدة في إطار اجتماعي داخل حي السيدة زينب لواحد من كبار التجار وهو جعفر العمدة المتزوج من ثلاث نساء هن إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي، حتى يلتقي بالفنانة زينة وتجسد دور زوجته الرابعة.

ويشارك محمد رمضان البطولة عدد من النجوم، فالمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين

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