مسلسل الصفارة.. أبناء أحمد أمين الثلاثة يتصدرون «الترند»

تصدر مسلسل “الصفارة” تريند محركات البحث بعد ظهور 3 شخصيات جديدة هم «زياد قطب وتيم إسماعيل ونور الدين» وهم الثلاثة الذين قاموا بتجسيد شخصيات أولاد أحمد أمين فى الحلقة السادسة وهو «زياد وإياد وبيجاد».

اطفال مسلسل الصفارة الحلقة 6

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الثلاث أطفال بعد حلقة مسلسل الصفارة الحلقة 6، مع إشادات واسعة بأدائهم الفني المتميز.

مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة

وعبر الأطفال عن حبهم بتجربة التمثيل مع الفنان أحمد أمين، وقال الطفل تيم إسماعيل «زياد»: «مبسوط بثاني تجربة ليا في الكوميديا بعد فيلمي (خطة مازنجر) مع عملاق الكوميديا أحمد أمين».

وأضاف عبر حسابه على «فيس بوك»: «يا رب دوري في (الصفارة) يعجبكم ومسلسل الصفارة خطوة مهمة بالنسبالي».

وقال زياد قطب «إياد» في تصريحات خاصة لـ"لدستور": “هذا ليس أول عمل يجمعني مع الأستاذ أحمد أمين، فقد شاركت معه في حلقة المذاكرة فى برنامج البلاتوه”، وتابع: أجسد دور ابنه المراهق في “الصفارة”.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

احداث مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد امين في 3 أغان جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان .

