الطفل تيّم عن دوره في «الصفارة»: «ظهوري مع أحمد أمين خطوة مهمة»

تصدرت الحلقة السادسة من مسلسل «الصفارة»، تريند «جوجل»، وذلك بعدما ظهر أحمد أمين في دور أب لثلاثة أبناء، وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعجابهم بالحلقة السادسة.

وقال الطفل تيم إسماعيل الذي ظهر فى دور «زياد»: «مبسوط بثاني تجربة ليا في الكوميديا بعد فيلمي (خطة مازنجر) مع عملاق الكوميديا أحمد أمين».

وأضاف عبر فيسبوك: «يا رب دوري في (الصفارة) يعجبكم ومسلسل الصفارة خطوة مهمة بالنسبالي».

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى إم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.