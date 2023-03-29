الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي 2023

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل الكثير.

وترتفع عمليات البحث بموقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة خطوات الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي عبر رابط صندوق الإسكان والتمويل العقاري.

ولتوفير الوقت على المواطن يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية خطوات الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي عبر رابط صندوق الإسكان والتمويل العقاري، أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي.

 

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

  • الدخول على رابط صندوق الإسكان والتمويل العقاري من هنـــــــا .
  • يتم تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر وكتابة بيانات صاحب الطلب المتقدم للحصول على وحدة سكنية.
  • تحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة به.
  • تسجيل تاريخ تسديد، ومقدم جدية الحجز وموعد التقديم.
  • الضغط على كلمة «استلام».
  • تظهر كافة المعلومات المراد معرفتها.

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أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، وتتوافر بمشروعات:

سكن مصر

  • قطامية جاردنز.
  • أكتوبر الجديدة.
  • حدائق أكتوبر.
  • القاهرة الجديدة.
  • العبور الجديدة والشروق.
  • المنصورة الجديدة.

مشروع دار مصر 

  • 15 مايو.
  • العبور.
  • دمياط الجديدة.
  • برج العرب الجديدة.

مشروع جنة 

  • 6 أكتوبر.
  • الشيخ زايد.
  • دمياط الجديدة.
  • القاهرة الجديدة.
  • ملوى الجديدة.
  • المنصورة الجديدة.

والجدير بالذكر، أتاحت الوزارة رقم للاستعلام عن حالة الطلب من خلال طرق أخرى وهي:

- أرقام الخط الساخن عبر 5777 أو 118 أو تليفون محمول

- أو عبر 090071117 من أي خط أرضي، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساء ما عدا يومي الجمعة والسبت.

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وائل لطفي

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