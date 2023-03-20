الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. كراسة شروط سكن لكل المصريين 4

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

موعد حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2023، يشغل بال الكثير من المواطنين عن أراضي الإسكان الإجتماعي لعام 2023، ولذا ارتفع البحث عنها عبر محركات مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف علي التفاصيل الكاملة.

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير، و تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي 2023، والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وكراسة شروط “سكن لكل المصريين 4” pdf و أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023، و كراسة شروط أراضي الإسكان 2023 pdf.

موعد حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2023

يستطيع المواطنون حجز أراضي وزارة الإسكان والتعمير لعام 2023، بدأت اعتبارًا من يوم 16 مارس الجاري، وتستمر حتي 16 مايو المقبل.

خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي 2023

وفي سياق متصل، يستطيع المواطنون التسجيل في موقع الإسكان الاجتماعي 2023، عبر إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول على الرابط الرسمي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط:  https://www.shmff.gov.eg/.
الخطوة الثانية: الضغط على إنشاء حساب. 
الخطوة الثالثة: يطلب الموقع عدة بيانات منها: (الرقم القومي ورقم المحمول وكلمة المرور و الإيميل).
الخطوة الرابعة: ادخال البيانات المطلوبة و إنشاء حساب.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2023

ونستعرض خطوات الإستعلام عن ذقق الإسكان الإجتماعي بالرقم القومي، عبر إتباع الخطوات كالآتي:

خطوة أولي: الدخول على موقع صندوق الإسكان والتمويل العقاري عبر الرابط من هنا.
خطوة ثانية: ادخال الدخول برقم الهاتف وكلمة السر وكتابة بياناتك الشخصية بدقة.

أماكن ومساحات الوحدات.. موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023


خطوة ثالثة: تحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة به.
خطوة رابعة: كتابة تاريخ تسديد، ومقدم جدية الحجز وموعد التقديم.
خطوة خامسة: الضغط على كلمة «استلام».
خطوة سادسة: ظهور جميع المعلومات المراد التعرف عليها.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 pdf

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتيح للراغبين في حجز شقق الإسكان الجاهزة للتسليم الفوري ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 4» لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، كما يستطيع الإطلاع على كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 وتحميلها، عبر الرابط التالي: 
https://nch.shmff.gov.eg/.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

كما أوضحت الوزارة  إلى أن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الجديدة لم يتم تحديها حتى وقتنا هذا، لكن لن تزيد عن 450 ألف جنيه للوحدة، والتي يتم تسليمها كاملة التشطيب.

وتكون مناسبة للمواطنين أصحاب الدخل البسيط، حيث يستهدف هذا المشروع، أصحاب دخل شهري يتراوح ما بين 2000 جنيه حتى 8000 آلاف جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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