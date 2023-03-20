أماكن ومساحات الوحدات.. موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

أيام قليلة ويبدأ حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 طرح سكن لكل المصريين 4 عبر الموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، والذى يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية.

يأتي طرح شقق الاسكان الاجتماعي مبادرة سكن لكل المصريين 4 بعد أن وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 230، على طلب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع هذه الوحدات السكنية بالسعر الحر، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023.

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تقع شقق الاسكان الاجتماعي 2023 المطروحة في إعلان سكن لكل المصريين 4 في مدن:

القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. بياض العرب بمحافظة بني سويف. والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر. دمنهور بمحافظة البحيرة. ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

والهدف من هذا طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023 إعلان سكن لكل المصريين 4 ، هو التأكد من أن المشروع يشمل شريحة أكبر من مختلف فئات المجتمع، وذلك استكمالًا لتحقيق أهداف البرنامج سواء نقدًا أو بنظام التمويل العقاري، مؤكدة أنه تم مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بطابع متميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات، مع مراعاة وضع شروط حجز الوحدات بصورة تتلاءم مع الإمكانيات المادية للمواطنين متوسطي وفوق متوسطي الدخل، حيث تم تقييم الوحدات وأسعارها وفقًا للموقع ونسبة التميز.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

ويبدأ المواطنين تسجيل طلباتهم اعلان سكن لكل المصريين 4 ، عبر الموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من الأحد ٢٦ مارس وحتى الخميس ١٣ أبريل، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات عبر الموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي 2023 خلال الفترة من الأحد ٣٠ أبريل وحتى الخميس ٤ مايو.

وتتنوع مساحات شقق الاسكان الاجتماعي 2023 اعلان سكن لكل المصريين 4 ، حيث تبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا.

ويمكن الدخول على الصفحة الرسمية لـ صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـا https://www.shmff.gov.eg

شكاوى وزارة الاسكان الاجتماعي

يمكن التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان .