الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية.. والشروط الواجبة والخطوات

طلب زيارة
طلب زيارة

يزداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية، حيث يبحث العديد من المواطنين عن خدمات وزارة الخارجية السعودية، فيما يخص طلب الاستعلام عن الزيارة العائلية برقم الطلب، وقد كشف وزارة الخارجية السعودية كافة التفاصيل عن ذلك الاستعلام من خلال الموقع الرسمي لها، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كل التفاصيل عن طلب الاستعلام عن طلب زيارة عائلية عن طريق رقم الطلب.

 

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

ويمكنك فى بداية الأمر الدخول على الرابط الخاص بوزارة الخارجية السعودية والتى يتم التسهيل من خلالها على إتباع كافة الإجراءات الخاصة برقم الطلب ويمكنك الدخول على الموقع من خلال الرابط التالى https://www.mofa.gov.sa

 

 

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

وهناك عدة خطوات يجب أن يتم اتباعها بطريقة صحيحة ودقيقة حتى يتم عمل استعلام لطلب زيارة عائلية برقم الطلب وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام ورقم الطلب وهى كالتالى:

 

1 - الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الخارجية السعودية وللتسجيل وكتابه البيانات https://www.mofa.gov

2 - ثم تضغط على أيقونة “الاستعلام” الظاهرة في الواجهة الرئيسية للموقع.

3 - كتابة كافة البيانات الشخصية مع مراعاة الدقة.

4 - ثم كتابة رقم الطلب وإدخال رقم السجل.

5 - أدرج كود التحقق الظاهر في الصورة

6 - أنقر مباشرة على زر استعلام.

 

الاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي 2023

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 والطلب

 

شروط طلب زيارة عائلية

1 - أن يكون جواز السفر والإقامة الخاص بالزائر سارية المفعول.

2 - الزيارة مفعلة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور.

3 - التقديم يتم عبر رابط منصة التأشيرات الإلكترونية.

من الواجب الحصول على بطاقة التحصين من فيروس كورونا.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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